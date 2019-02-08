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اللقاء التاريخي الذي احتضنته بمحبة ووئام ورحابة منقطعة النظير، بين رمزين إنسانيين كبيرين، فضلاً عن مكانتهما الدينية العالمية، البابا فرنسيس والإمام الطيّب، شكل نقلة كبيرة، أرخت بوارف ظلالها على كثير من المجتمعات والأفراد، حيث رسمت مفهوماً جديداً فذّاً للتعايش، وقد وقّع الرجلان وثيقة، ترسم هذا المستقبل الواعد المملوء أملاً، ودعَوا إلى التحلي بمجموعة من المبادئ الإنسانية أهمّها المصالحة والتآخي بين جميع المؤمنين بالأديان وبين المؤمنين وغير المؤمنين، وكل الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة.

قلّما حدث في التاريخ، أن عُني رمز ديني، بغضّ النظر، عن جوهره، ب«غير المؤمنين»، بل كان الجميع يركّزون على المؤمنين لترسيخ إيمانهم، ومنحهم مزيداً من العطاءات؛ أمّا أن تشمل غير المؤمنين أيضاً، فهي سابقة تسجّل للرمزين الكبيرين.

وكدأبها في استباق الخيرات، سارعت دولة الإمارات، إلى تلقّف الوثيقة، فأمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتأسيس «صندوق زايد العالمي للتعايش»، لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة التعايش السلمي والتآخي الإنساني بين الأفراد والشعوب.

لم يمرّ اللقاء التاريخيّ، مروراً عابراً، ويمضي بانتهاء الزيارة، فجاء إنشاء الصندوق، امتداداً للوثيقة، إذ من المقرر أن يدعم مبادرات عالمية تستقي نهجها منها، لتوسيع قاعدة المشتركات الإنسانية ونشر ثقافة السلام والتسامح في مختلف بقاع العالم.

الصندوق سيدعم جهود تطوير المناهج التعليمية، لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية وغرسها في نفوس الطلبة والناشئة، كما سيخصص منحاً دراسية لطلبة الدراسات العليا، لحثهم على إجراء البحوث العلمية في المبادئ الواردة في الوثيقة، وسيوفر برامج لتدريب المعلمين وتطويرهم، في مختلف المراحل التعليمية، ليكونوا رسلاً للتواصل والتفاهم ويرسخوا القيم الحضارية التي احتوتها الوثيقة.

هذا الصندوق، الذي حمل اسم رمز إنسانيّ كبير، وقائد حكم بلاده، بفطرة المحبة والعطاء، الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، سيتخذ من دولة الإمارات مقراً له، وسيخصّص منحاً مالية للمشاريع والمبادرات التي تعمل على نشر قيم السلام والتعايش بين الشعوب، وتسهم في حل النزاعات في العالم، وتشجع على نبذ العنف والتطرف والكراهية. واستحداث برامج تعريفية وتوعوية، بنشر التقارير السنوية، والكتب، والترجمات للمواد المعرفية بمختلف اللغات، التي تسعى إلى نشر مبادئ الوثيقة.

يجب أن نثمّن هذا العمل الراقي النبيل، بكل ما يحمله من أبعاد إنسانية قد تحتاج إلى مطوّلات للحديث عنها، ولكن نرى أنه بعد هذا الإعلان غير المسبوق، لا وقت كثيراً للكلام، بل يجب أن تتحوّل كل مؤسسة أو هيئة أو دائرة أو جهة خاصة، أياً تكن طبيعة عملها، خليّةً توصل النهار بالليل، وتسعى بكل ما أوتي العاملون فيها، إلى تمحّص تفاصيل الوثيقة؛ فالمهام جسام والنتائج يجب أن تكون على قدر العزائم.

إمارات الإنسانية..أبناؤك، مواطنين ومقيمين، جاهزون لبلوغ شأو لم يبلغه أحد.

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