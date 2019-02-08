أصوات تحيينا

استمع

صوتُ المطر ليس وحده الذي يحيينا، وينبش ذاكرتنا، ويحيي الشرايين اليابسة في أيادينا. هو أحد أشياء كثيرة حين تباغتنا بالحضور حيّةً أم من خلال وسيلة من وسائط التواصل الباردة في هذا العصر، تبعث في أرواحنا الفرح، فتنتشي ليصير العالم من حولها هالةً من ضوء ينساب رقراقاً كجدولٍ أنيق.

ذاكرة الأصوات متقدة، وحاضرة لا تبرحنا هي زادنا الذي يغذينا في زمن الجفاف، وشح المطر، وقلّة الوصال، وزهد الاتصال، وتغيّر الأحوال، وانكفاء الكثيرين منّا ممن عبروا مسامعنا ومضوا نحو الاشتغال عنا والانشغال بمعطيات الحياة والأصحاب والاهتمامات، وحدهم حين يغيبون تنبري أصواتهم برنينها الشفيف تعيد إلينا بعض هدأة نحتاجها، أو صخب اشتقناه.

كل صوت في دواخلنا له شريحة خاصة، تتصل بالخارطة الروحية، تتواصل معها، تتفق، تختلف، لكنها تظل على الدوام في حالة تأهب لالتقاط الجديد وحفظه لحين اشتياق، واستدعائه ذات لهفة يعرفها الذي يعيشها وتأكل وجدانه كأنما هي امتداد حياة، وبوصلة اتجاه على مساراتها تبدأ الرحلة ولا تنتهي.

حين نستدعي صوتاً نحبّه نحن لا نفعلُ ذلك لمجرد شعور عابر، لكننا نستدعيه لأننا نحتاجه، لأنه جزء منّا من تفاصيلنا، نجاحاتنا، إخفاقاتنا، تواصلنا، انفصالنا، أشياؤنا المتكررة التي تدور حولنا فلا تغادرنا إلا ونحنُ على قارعة البوح، أو محاولة اتكاء على ما سبق، ونحوه مما كان، أو قد يحدث.

كلنا أسرتنا وأبكتنا «صوتك يناديني» بصوت محمد عبده. حينما نعيد الاستماع إليها نحن لا نستدعي القصيدة، بل الصوت الذي أداها بشجن، وإحساس مهيب، هو ذاته حينما نكررها على أسماعنا فتتراقص دمعة، وتتأهب أخرى للغناء. الأصوات التي نحبها لا تغادر أرواحنا، إنها تعيش معنا، هي حاضرة كضوء، فارهة كاستواء الحلم في مسارات الحياة.

هناك حاجات كثيرة تختبئ في أعماقنا، الأصوات التي تشاغبنا، التي غادرتنا وعادت كالطيور محلقة، مرفرفة، حالمة، شاسعة، نجوم تضيء أرشيفنا الذاتي، تطير بنا نحو الفضاء، حيث المكان الأرحب للغناء، وللحب، ولاختزال الألم. الأصوات التي نحب وحدها التي تأسرنا.

رحم الله صوت أبي الحاضر في دمي، واعتنى وحفظ صوت أمي المندس في ضلوعي، وحفظكم.

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