«كهرباء الشارقة» تكرم الداعمين لأنشطة الهيئة والأئمة الفائزين بجائزة المسجد المرشد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، عن أسماء الأئمة الفائزين في مسابقة المسجد المرشد لعام 2018، والتي أطلقتها بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية ضمن مبادرة منابر الترشيد، والتي تهدف إلى بث روح المنافسة بين أئمة المساجد وتوفير استهلاك الطاقة في المساجد، والمساهمة في نشر ثقافة الترشيد في المجتمع.

فاز بالمركز الأول عبد الرحمن عبداللطيف إمام مسجد الشهيد خليفة بدر سليمان، وفاز بالمركز الثاني عبدالمطلب سيبوب إمام مسجد المفلحون وبالمركز الثالث السيد عبدالسلام محيي الدين إمام مسجد خليل الرحمن.جاء ذلك خلال الحفل الشهري الذي تنظمه الهيئة لتكريم المتميزين والمبدعين والشركاء الاستراتيجيين تحت شعار «إسعاد وتكريم» وذلك بحضور الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة وممثل عن دائرة الشؤون الإسلامية وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة حرص الهيئة على أن تكون المساجد نموذجاً لمؤسسات المجتمع المختلفة، ونشر ثقافة الترشيد بين أئمة ومرتادي المساجد وتعريفهم بأفضل الوسائل والممارسات والمقترحات الخاصة بخفض استهلاك الكهرباء والمياه.