توجيهات برفع الجاهزية القتالية والفنية للجيش الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”، وكالات:



شدد رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الوطني اليمني، الفريق الركن بحري عبدالله النخعي، على ضرورة رفع الجاهزية القتالية والفنية لكل الوحدات، وتوفير غرفة قيادة وسيطرة مشتركة، وتوحيد القرار العسكري، وضبط القوة العسكرية، كما شدد على أهمية اضطلاع الجميع بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم.

وأكد خلال لقائه مع عدد من القادة العسكريين، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، حرص وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان، على المضي قدماً في استكمال بناء وهيكلة القوات المسلحة، ودمج المقاومة الشعبية ضمن وحدات الجيش الوطني.

وقال النخعي، إن تحرير محافظة الحديدة، غربي البلاد، وكل الأراضي اليمنية من المشروع الحوثي الطائفي، سيكون بداية العهد الجديد لبناء اليمن الاتحادي الحديث القائم على العدل والمساواة.

وشنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، عدة غارات جوية على مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمالي البلاد. واستهدفت الغارات تحركات لتعزيزات الميليشيات، في جبال «الشعير»، ما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها. في غضون ذلك، استهدفت مدفعية الجيش الوطني، مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحوثي في المنطقة ذاتها. وأسفر القصف عن تدمير المخزن.