موسكو تدعو واشنطن لمعاهدة أوسع لنزع الأسلحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت روسيا ضرورة الإسراع في التفاوض بشأن إبرام اتفاقية أخرى بين موسكو وواشنطن بشأن نزع الأسلحة، وأنها مستعدة لدراسة أي اقتراحات جديدة من الولايات المتحدة لإبرام معاهدة أوسع نطاقا تشمل المزيد من البلدان، وذلك بعد تجميد العمل بمعاهدة القوات النووية المتوسطة (آي إن إف) التي تهدف لنزع الصواريخ متوسطة المدى التي يمكن تزويدها برؤوس نووية.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إلى ضرورة سرعة التفاوض بشأن ما يعرف بمعاهدة «ستارت الجديدة»، التي ينتهي العمل بها عام 2021، وقال إنه لا بد من البت بشأن تمديد الاتفاقية قبل انتهاء العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء «انترفاكس» الروسية عن ريابكوف تبرير تعجله بشأن الاتفاقية بانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة عام 2020، وقال إن الحكومة الأمريكية الحالية تحاول عدم اتخاذ قرارات بعيدة المدى بشأن الأمن القومي، ما يجعل فرصة التوصل لحل عام 2020 ضئيلة.

وبدأ سريان اتفاقية «ستارت الجديدة» عام 2011 بعد أن وقع عليها الرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما، ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف. وتخفض الاتفاقية عدد الرؤوس النووية لدى البلدين إلى 1550 رأساً في كل منهما. كما تم بموجب الاتفاقية خفض أنظمة حمل الأسلحة النووية.

وأرادت روسيا وأمريكا الخريف الماضي بالفعل التحدث مع بعضهما البعض بشأن تمديد اتفاقية ستارت (معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية)، لمدة خمس سنوات إضافية.

وكانت كل من الولايات المتحدة وروسيا قد جمدت، الواحدة تلو الأخرى، مطلع الأسبوع الجاري العمل بمعاهدة «آي إن إف» بشأن حظر صواريخ أرض جو النووية متوسطة المدى، وذلك بعد أن اتهمت كل منهما الأخرى بارتكاب انتهاكات ضد الاتفاقية. ولكن لا تزال هناك فترة لإنقاذ الاتفاقية تبلغ ستة أشهر، وهي المهلة المحددة لكل منهما لإبلاغ الطرف الآخر بعزمه وقف العمل بالاتفاقية.

وقال ريابكوف «لاحظنا بالطبع الإشارة في بيان الرئيس ترامب إلى إمكانية إبرام معاهدة جديدة.. يمكن أن تشمل أيضاً بلداناً أخرى كمشاركين فيها». وأضاف «نتطلع لبلورة هذا الاقتراح وأن يصاغ كتابة أو بأي وسيلة أخرى»، واشار الى أن الولايات المتحدة لم ترسل بعد أي اقتراحات ملموسة بشأن اتفاقية جديدة.

من جانبه أكد الامين العام لحلف شمال الاطلسي (الناتو) ينس شتولتنبرغ أمس الخميس السعي الى إنقاذ معاهدة «آي إن إف» التي اعلنت الإدارة الامريكية الانسحاب منها الجمعة الماضي. وقال شتولتنبرغ في تصريح للمجموعة الاعلامية الألمانية (فونكه غروب) ان الحلف يعمل حالياً على تطوير مبادرة خاصة لدراسة امكانية الحفاظ على المعاهدة وتشديد اجراءات مراقبة التسلح. وأضاف أن المبادرة تتطلب استمرار النقاش مع روسيا داعياً موسكو الى عدم الانسحاب من المعاهدة لا سيما أن أمامها ستة أشهر قبل الخروج الفعلي منها. (وكالات)