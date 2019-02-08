جائزة الأركانة المغربية إلى الشاعر وديع سعادة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذهبت جائزة الأركانة العالمية للشعر التي يمنحها سنوياً بيت الشعر في المغرب، للشاعر اللبناني وديع سعادة.

وتسلم سعادة (70 عاماً) الجائزة في دورتها الثالثة عشرة، خلال احتفال أقيم مساء أمس الأول، في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بحضور عدد من الشعراء والكتاب والمثقفين.

وقال وزير الثقافة والاتصال المغربي محمد الأعرج في الحفل: «إن تكريم وديع بهذه الجائزة، هو تحية مغربية للشعرية اللبنانية التي تبقى واحدة من أهم التجارب المؤسسة لحداثة الشعر العربي».

وأضاف: «مثلما كانت المجلات الشعرية منطلقات للتجارب الإبداعية العربية الرائدة، صارت الجوائز الشعرية الكبرى ومنها جائزة الأركانة تتويجاً لهذه المنجزات الأدبية والتراكمات الشعرية في المشهد العربي خلال العقود الأخيرة».

وتكتسب الجائزة اسمها من شجرة الأركانة، وهي شجرة نادرة ومعمّرة تنبت في المغرب والمكسيك. ومن بين الفائزين بها في الدورات السابقة، الفلسطيني محمود درويش، والبرتغالي نونو جوديس، والمغربي محمد بنطلحة.

وقال سعادة عقب تسلّمه الجائزة: «أفتخر بأنني من الذين نالوا هذه الجائزة التي أعتبرها جائزة مميزة؛ لأنها تهتم بالشعر، فيما الجوائز الأدبية العربية الأخرى معظمها ينصب على الرواية ويُهمل الشعر».

وتشكلت لجنة تحكيم الجائزة برئاسة الناقد عبد الرحمن طنكول، وعضوية الشعراء: حسن نجمي، وخالد بلقاسم، ورشيد المومني، ونجيب خداري، ومراد القادري، ورشيد خالص.

وخلال وجوده في المغرب يُحيي سعادة غداً، أمسية شعرية ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في الدار البيضاء، المقام في الفترة ما بين 8 و17 من فبراير/شباط الجاري. (رويترز)