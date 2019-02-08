صحف ومواقع: دبي وجهة عالمية للترفيه وممارسة الأنشطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت صحف ومواقع عالمية بمشاهدة دبي من أعلى ناطحات السحاب، وبمناطقها الجاذبة لممارسة الأنشطة ووجهاتها الترفيهية الكثيرة، وكذلك بإدراج صالة طيران الإمارات في مبنى «الكونكورس إيه» بمطار دبي الدولي ضمن الأفضل في العالم.

وذكر موقع «يورونيوز» في مقال نشره أمس، أن دبي تتمتع بمنظر خلاب عند النظر لخط الأفق، بأبراجها الشاهقة والأكثر شهرة في العالم بفضل هندستها المعمارية الرائدة، وعلى أرضها يوجد برج خليفة، وفندق برج العرب، بتصميمه الفريد.

وأجرى الموقع حواراً مع المهندس المعماري الدنماركي المولد يانوس روستوك، الذي صمم مبنى «دبي أوبرا»، المستوحى من المراكب الشراعية الخشبية (الداو)، وقال: أعتقد أن أكبر تحدٍ لمشروع «دبي أوبرا»، هو خلق مبنى قادر على منافسة «عجائب الهندسة المعمارية»، وسط برج خليفة الأعلى في العالم، وأكبر نافورة مياه في العالم، و«دبي مول» أكبر مركز تجاري في العالم.

ونشرت صحيفة تلجراف البريطانية قائمة بأفضل 10 أنشطة يمكن ممارستها في دبي للباحثين عن التشويق، من بينها المسار الانزلاقي في المارينا، وسكاي دايف دبي، والانطلاق في رحلة سفاري شيقة، والتزلج على الماء وعلى رمال الصحراء الذهبية، ولعب رياضة البولو.

وقال موقع «سي إن إن بالعربية»، إنه إذا كانت دبي مجرد محطة ترانزيت للمسافر أو وجهته الرئيسية، فهي تحمل بجعبتها العديد من الأنشطة والوجهات الترفيهية لإبقاء زوارها مستمتعين، من خلال 10 أماكن يمكن للسائح زيارتها في المدينة منها التمتع بالطبيعة الصحراوية الحقيقية في دبي، من خلال خوض تجربة مميزة في محمية دبي الصحراوية، وزيارة دبي أكواريوم، ومشاهدة المناظر الخلابة في «دبي ميراكل جاردن».

وأدرج موقع «سي إن إن» صالة طيران الإمارات في مبنى «الكونكورس إيه» بمطار دبي الدولي ضمن قائمته لأفضل صالات الطيران عبر العالم.

وذكر الموقع أن تصميم الصالة يتميز بالفخامة ومُزين بألوان ذهبية وحمراء غنية وهادئة.