أمل جديد للإنسانية

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د. محمد الصياد

تجتاز الإنسانية، مرحلة أخرى في غاية الدقة والحراجة والخطورة من تاريخها المديد..مرحلة حبلى بالتهديدات المصوبة عليها من كل حدب وصوب، لا سيما من صوب الاستهتار الفظيع بإنسانية الإنسان الضعيف والقليل الحيلة، الحادث على يدَي أخيه الإنسان البالغ القوة وشدة البأس، الحائز على الثروة والجاه والسطوة، والعابث بالطبيعة وبمواردها وبمحيطها البيئي وتنوعها الحيوي، ومن صوب نزعات الكراهية والإقصاء للآخر المختلف، المنفجرة عصبيات أسالت الدماء وأزهقت الأرواح البريئة، ومن صوب إشاعة أجواء الحروب والتهديد بها، والنفخ تسليحاً في بؤر تفجرها.

في ظل هذه الأجواء المشحونة بمشاعر القلق والخوف من الغد المجهول، تأتي «وثيقة الأخوّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك» التي وقّع عليها الزعيمان الروحيان لأكبر ديانتين سماويتين في العالم، الديانة الإسلامية والديانة المسيحية، فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، والحَبر الأعظم البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي يوم الاثنين الموافق للرابع من فبراير/شباط 2019، لتُنفّس هذا الجو المحتقن، ولتشيع الأمل من جديد في نفوس قاطني هذا الكوكب من دون استثناء.

هو حدث تاريخي بامتياز، تستأهله، بكل جدارة أرض الإمارات وقائدها المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، صاحب الأيادي البيضاء، الذي استبق مضامين هذه الوثيقة التاريخية، بتجسيداته الحية والماثلة للعيان، لروح التسامح والإخاء التي تنتظم مجتمع الإمارات بمختلف مكوناته العرقية والإثنية والدينية، منذ قيام الدولة الإماراتية الحديثة مطلع سبعينات القرن الماضي، حيث يتعايش على أرضها اليوم أناس ينتمون إلى مئتي جنسية وفدوا إليها من جميع أصقاع الأرض.

أما الأهمية التاريخية لهذا الحدث الكبير، فتنبع من الثقل العظيم الذي تمثله الديانتان الإسلامية والمسيحية في العالم، سواء بالنسبة لحصة معتنقيهما (حوالي نصف عدد سكان العالم البالغ حوالي 7.6 مليار نسمة، منهم 2.2 من المسيحيين، و1.6 من المسلمين)، أو لجهة انتشارهما الجغرافي، أو لجهة تأثيرهما في مسارات الأحداث الجارية في العالم.

على أن الأهمية العظمى لهذا الحدث التاريخي، تكمن في مضمون الوثيقة ورمزيتها ومراميها الإنسانية بالغة العمق والدلالة، بل إن عنوان الوثيقة يكاد يختزل المشكل العالمي الراهن، بما هو تنافر وتنازع بدائي مضاد للخزين الحضاري الذي راكمته البشرية على امتداد تاريخ كينونتها. فجزئيته الأولى تدعو لإشاعة السلام العالمي، وهي بالتالي نابذة للصراعات والحروب المدمرة لإنسانية الإنسان ولكل أبنيتها الحضارية، المادية والروحية، فيما تدعو جزئيته الثانية للعيش المشترك بين جميع البشر على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية والإثنية والعقائدية والثقافية، بما تنطوي عليه من دعوة صريحة لنبذ الكراهية وإشاعة قيم الحب والتسامح واحترام الآخر المختلف، مهما بلغت درجة هذا الاختلاف، وذلك على أساس المساواة ورفع شأن الضعفاء والمحرومين، كما جاء بالنص في ديباجة الوثيقة.

ولربما تخطت أهمية هذه الوثيقة، أهمية وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948 في باريس بموجب قرارها رقم 217، من حيث إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل مرجعية مدنية، صاغ نصوصها مندوبون مدنيون ينتمون إلى خلفيات ثقافية وقانونية مختلفة من جميع أنحاء العالم، ويمثلون إجماع الدول والمجتمعات العالمية المتوافقة على حدود توافقية من معايير الحقوق الإنسانية الأساسية، كجزء من المنظومة المؤسسية والقانونية التي أنشأتها الأسرة الدولية لتشكل ما صار يعرف بالنظام الدولي، وذلك بدفع وتأثير من القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، في حين أن «وثيقة الأخوّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك»، تمثل مرجعيتين دينيتين أعظم تأثيراً شعبياً، وأكثر شمولاً، وأكثر معاصرة للحاضر والواقع المُعاشين. فهي تنتقد ما أسمته ب«سياسات التعصب والتفرقة، التي تعبث بمصائر الشعوب ومقدراتهم، وأنظمة التربح الأعمى، واللامبالاة القائمة على قانون القوة لا على قوة القانون». كما تطالب بإيقاف التدهور المناخي، ولم تنسَ الوثيقة التأكيد على تعهد الأزهر الشريف والكنيسة الكاثوليكية بالعمل على إيصالها إلى صناع القرار العالمي، والقيادات المؤثرة ورجال الدين في العالم، ودعوتهم إلى ترجمتها إلى سياسات وقرارات ونصوص تشريعية، ومناهج تعليمية ومواد إعلامية، وتعميمها على جميع المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية والتربوية؛ لتساعد على خلق أجيال جديدة تحمل الخير والسلام، وتدافع عن حق المقهورين والمظلومين والبؤساء في كل مكان.

هي بشارة أمل لكل محبي السلام والإخاء الإنساني، ولكل المحرومين والمهمشين في كافة أرجاء المعمورة، في معانقة غد أفضل. لكن هذه البشارة بحاجة للتغلب على كافة التحديات والصعوبات التي ستواجهها من قبل أصحاب أجندات الكراهية وبناء الجدران والأسوار.

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