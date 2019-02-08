«سيمفونية المتحف» في «اللوفر أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود

شهد مسرح متحف اللوفر أبوظبي مساء أمس الأول العرض الموسيقي «سيمفونية المتحف» الذي يرتكز على الذكاء الاصطناعي بقيادة بيير بارو واستخدام «آيفا» وهي فنانة افتراضية، وذلك ضمن مهرجان فنون الصوت المبتكرة والذكاء الاصطناعي وأسبوع الابتكار الذي يشهده المتحف. حضر العرض الموسيقي عدد كبير من الجمهور الذين استمتعوا وتفاعلوا معه بصورة كبيرة. ويتكون العرض من خمس مقطوعات موسيقية قصيرة، استغرقت كل منها من 3 إلى 5 دقائق، مستوحاة من العناصر المحيطة بالمتحف وهي المياه والفولاذ والحجر والرياح والرمال. وشارك في العرض من «بيت العود» كل من المؤلف الموسيقي وأستاذ الصوت الدكتور فتح الله أحمد صالح، وعازف العود العراقي صادق جعفر، والمغنية نجمة الكور، بالإضافة إلى أوركسترا صوفيا سشن البلغارية، وتبع العرض حوار تفاعلي مع بيير بارو، أحد مؤسسي «آيفا» ورئيسها التنفيذي، الذي تحدث من خلاله عن عملية تأليف هذا العمل الموسيقي الفريد.