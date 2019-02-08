22 نوعاً من الفراشات النادرة في جزيرة النور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توّفر جزيرة النور في الشارقة، لزوارها فرصة التعرف إلى مئات الفراشات الملونة من 22 نوعاً وفصيلة مختلفة ونادرة تم توطينها من جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.

وتأخذ الجزيرة زوارها في جولة داخل «بيت الفراشات» الذي تم تصميمه ليحاكي طبيعة الحياة الاستوائية، بسقفه المزخرف، وجدرانه المغطاة بالنباتات المتسلقة دائمة الخضرة، حيث يتولى دليل متخصص مهمة مرافقة الزوار وإرشادهم، وإطلاعهم على المحطات المختلفة من حياة الفراشات الملونة.

وتكشف الجولة للزوار دورة حياة الفراشات، وكيف تضع بيوضها، التي تصبح يرقات، ثم خاردات تختبئ في شرانقها، قبل أن تتحول إلى فراشات ملونة، تطير داخل بيت الفراشات خلف الجدران الزجاجية، إذ يضم البيت أنواعاً نادرة ومتنوعة من الفراشات، أبرزها: الفراشة المورمونية الصفراء، والفراشة حمراء الجناح، وفراشة الطاووس من الفلبين، وفراشة مورفو الزرقاء من كوستاريكا.

وتتيح الجزيرة لزوراها إلى جانب استكشاف عوالم الحياة البرية للفراشات، فرصة التجول في مرافقها والاستمتاع بخيارات الترفيه التي تقدمها، سواء من خلال مقهى النور، أو لعبة «الترامبولين» المخصصة لهواة القفز، ومنطقة الألعاب للأطفال.