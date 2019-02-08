شكرا لقرائتكم خبر عن بينالي الشارقة للأطفال يكشف تفاصيل «المستقبل بحدود خيالك» غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم «بينالي الشارقة للأطفال»، غداً، في «مركز 1971 للتصاميم» بجزيرة العلم في الشارقة، مؤتمراً صحفياً؛ للكشف عن تفاصيل دورته السادسة، التي تنطلق في 20 فبراير/شباط الجاري، بشعار: «المستقبل بحدود خيالك» بتنظيم «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين»، ويشارك «المخترعون الصغار» إلى جانبهم في هذا الحدث.
ويصاحب المؤتمر تنظيم أنشطة تفاعلية عدة للحضور والإعلاميين، تتضمن عروضاً موسيقية حيّة، إضافة إلى ورشة فنيّة لمجموعة من الأطفال الذين سيشاركون في الخروج بأفكار ورسومات؛ لابتكار شخصية خاصة بالبينالي من وحي خيالهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بينالي الشارقة للأطفال يكشف تفاصيل «المستقبل بحدود خيالك» غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.