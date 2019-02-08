شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وافدة انتحلت صفة طبيبة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وافدة تقوم بممارسة الطب البديل وتنتحل شخصية طبيبة، وتروج لنفسها في برامج التواصل الاجتماعي. وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تمت إحالة الوافدة إلى النيابة العامة. وطالبت وزارة الصحة، الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على 937.

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