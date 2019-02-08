شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة مؤلمة.. غرق طفل أمام أعين والده في «الليث» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

شهد مركز جدم شرقي محافظة الليث، التابعة لمنطقة مكة المكرمة، بعد ظهر أمس الخميس واقعة مؤلمة، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مصرعه غرقاً في غدير بـ”وادي ذراء”.

وكان الطفل برفقة والده أثناء تجولهما بماشيتهما في وادي ذراء التابع لمركز جدم شرقي الليث، وفي غفلة من والده سقط الطفل في الغدير، وسط محاولات من والده لإنقاذه، فيما لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقالت المصادر إنه تم نقل الطفل إلى مستشفى الليث العام عن طريق ذويه، بعد أن تعذر الاتصال بالدفاع المدني من موقع الحادثة، مما اضطر والده للذهاب إلى مكان بعيد لإجراء اتصال؛ نظراً لافتقار المنطقة لتغطية شبكة اتصالات.

وأدت جموع غفيرة الصلاة على الطفل بعد صلاة العشاء من مساء أمس، فيما وري جثمانه الثرى في أحد المقابر بمسقط رأسه بقرية بيرين.

من جانبهم، جدد الأهالي مطالبهم بافتتاح مركز الدفاع المدني الذي تم تجهيزه مؤخراً في قرية المبشع شرقي الليث؛ للحد من تلك الحوادث، ومباشرتها في وقت قياسي، إلى جانب مطالبتهم بتغطية المنطقة بشبكة اتصال على وجه السرعة.