الحوثي: لوكوك يكذب أو أنه يستقي معلومات مضللة

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "لوكوك يكذب أو أنه يستقي معلومات مضللة ولا يتواصل للتأكد منها من المبعوث الدولي".

وأضاف: "أقول له أيضا، أذا كان فقط الموضوع عرقلة الجيش واللجان لخروج القمح للمناطق التي تخضع لسيطرتهم. فلماذا لا يتم إخراج الحصص الأخرى للمناطق التي تحت الاحتلال كونهم المسيطرين على المطاحن ولديهم طرق مفتوحة".

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، أعرب في بيان اليوم عن القلق البالغ حيال عدم قدرة الأمم المتحدة، منذ سبتمبر/أيلول 2018، على الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، والتي يوجد بها حبوب تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر.

وقال البيان إن "القوات الموالية لجماعة أنصار الله (الحوثيين) رفضت حتى اليوم السماح للأمم المتحدة بعبور الخطوط الأمامية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للوصول إلى المطاحن، وأرجعت القوات ذلك إلى مخاوف أمنية".

وتعرضت، الشهر الماضي، صومعتان في مجمع المطاحن الموجود في منطقة تسيطر عليها الحكومة اليمنية بالحديدة، إلى قصف بقذائف هاون، أسفر عن اندلاع حريق أدى إلى تدمير كمية من الحبوب يرجح أنها تكفي لإطعام مئات الآلاف لمدة شهر، حسب الأمم المتحدة.