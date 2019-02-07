شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من أمير مكة بالنيابة بشأن اعتداء رجل على امرأة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

وجه أمير مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، مساء الخميس، بسرعة القبض على الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي بالضرب على امرأة.

وشدد الأمير بدر بن سلطان على سرعة القبض على الرجل الذي ظهر في الفيديو، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وكشف سبب اعتدائه على المرأة التي ظهرت بالمقطع.

وتداول مغردون في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو ظهر فيه رجل يعتدي على امرأة عند باب أحد المنازل وإرغامها على الدخول للمنزل.