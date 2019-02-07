شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لطقس الغد.. أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، والحدود الشمالية وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، وذلك خلال يوم غدٍ الجمعة، بمشيئة الله.

وأضافت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالة تشمل أيضاً مناطق: حائل، والقصيم وشمال المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة) والمدينة المنورة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، كما توقعت أن تتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة: (تشمل الأجزاء الساحلية منها).

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية.