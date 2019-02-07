اليمن.. اتفاق أوّلي بين الحكومة والحوثيين لإعادة الانتشار بالحُديدة

وفق الأمم المتحدة الصفحة الرئيسية > الدول العربية, عناوين اليوم 07.02.2019 New York خاص الأرشيف نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365 أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، توصل ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، إلى "اتفاق مبدئي" بشأن إعادة الانتشار المتبادل للقوات بمدينة الحديدة (غرب)، وفتح ممرات إنسانية. جاء ذلك في تصريحات لـ"ستيفان دوغريك"، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. ويأتي الاتفاق خلال الاجتماعات الجارية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، على متن سفينة قبالة سواحل الحُديدة. يتبع ///

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