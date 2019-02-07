فوز #أحد و #الأهلي في #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين

صحيفة الخليج الإلكترونية

تواصلت اليوم الخميس منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة مباراتين جمعت أحد مع الفيصلي، والحزم مع الأهلي.

فعلى ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، حقق أحد فوزًا على ضيفه الفيصلي بنتيجة 4-1، سجل لأصحاب الأرض كلًا من محمد عطية، وصقر عطيف وأحمد جمعة وأدولف في الدقائق 2 و45 و47 و76 على الترتيب، فيما سجل حمدان الشمراني هدف الفيصلي الوحيد في الدقيقة 45+4.

ورفع أحد رصيده لـ 12 نقطة في المركز السادس عشر، فيما توقف رصيد الفيصلي عند 24 نقطة في المركز الثامن.

وحقق الأهلي فوزًا على مضيفه الحزم بنتيجة 4-2، سجل للأهلي عبدالفتاح عسيري وسيف حسين “بالخطأ في مرماه ودجانيني تفاريس وعمر السومة في الدقائق 9 و16 و50 و90+4 على الترتيب، فيما سجل للحزم جون باجوي ومحمد الصيعري في الدقيقتين 14 و34

ورفع الأهلي رصيده لـ 36 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الحزم عند 19 نقطة في المركز الثاني.

وتتواصل منافسات الجولة غدًا الجمعة بإقامة مباراتين تجمع الفيحاء الرابع عشر بـ 15 نقطة مع الاتفاق السابع بـ 26 نقطة، والباطن الثالث عشر بـ 18 نقطة مع الهلال المتصدر بـ 43 نقطة.

وتختتم منافسات الجولة بعد غدٍ السبت بإقامة 3 مواجهات تجمع الرائد العاشر بـ 23 نقطة مع الوحدة السادس بـ 28 نقطة، والفتح الحادي عشر بـ 22 نقطة مع الشباب الرابع بـ 34 نقطة، والاتحاد الخامس عشر بـ 13 نقطة مع التعاون الخامس بـ 29 نقطة.

وكانت منافسات الجولة التاسعة عشر انطلقت أمس الأربعاء بلقاء وحيد شهد فوز النصر على القادسية بنتيجة 3-1، ليرفع النصر رصيده لـ 40 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد القادسية عند 23 نقطة في المركز التاسع.