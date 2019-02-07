“هذا أنا” يستضيف النجم السعودي خالد عبد الرحمن

الخليج - حسن القبيسي

تبدأ قناة “الامارات” في عرض الحلقة الأولى من برنامج “هذا أنا” يوم السبت 9 فبراير، مع النجم السعودي المتميز خالد عبد الرحمن في أول ظهور إعلامي له بعد شفائه من المرض الذي ألم به في الفترة الأخيرة، وذلك في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الإماراتي (العاشرة بتوقيت السعودية).

تتناول الحلقة التي تقدمها الإعلامية ندى الشيباني جديد النجم السعودي لجمهوره ولمحة عن أهم خطواته الفنية المقبلة بالإضافة إلى تفاصيل عن بداياته ليكشف لنا أسرار ومواقف كثيرة تتراوح بين الطريف والعميق ومواضيع تخص عائلته وحياته الخاصة كما لم يتحدث عنها من قبل.

كما سيعرب لنا عن رأيه في النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة العربية السعودية هذه الأيام معرجا قبل ذلك عن تفاصيل خطة الفني والرسالة الإبداعية التي قضى سنين عمره محاولا صياغتها.

شهدت هذه الحلقة ألعابا ومفاجآت كشفت عن الجانب المرح في شخصية النجم خالد عبد الرحمن الذي ظاهرة إبداعية غير مسبوقة في الساحة السعودية والخليجية.