شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. النيابة العامة تدعو المرشحين على وظائفها للمقابلة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
دعت النيابة العامة المرشحين والمرشحات على وظائفها عن طريق المفاضلة المجراة عبر إعلان بوابة الخدمة المدنية بتاريخ 1440/03/24هـ، والمرفق أسماؤهم أدناه لإجراء المقابلات الشخصية التي ستعقد بالمقر الرئيس للنيابة العامة بطريق الملك فهد بمدينة الرياض.
وشددت النيابة العامة في هذا الشأن على أهمية الحضور الساعة السابعة والنصف صباحاً في اليوم المحدد للمقابلة، مع اصطحاب أصل بطاقة الهوية الوطنية؛ إذ يتعذر الدخول بدونها.
وأضافت النيابة العامة أنه يمكن معرفة الأسماء والتفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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