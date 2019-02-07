فيديو| كم دفع بوتين لتأمين الحكم الأسدي على أنقاض سوريا؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لم يكن التدخّل الروسي في سوريا لتثبيت حكم بشار الأسد رئيسًا لسوريا مجانيًّا، لكنّ موسكو تكلفت مليارات الدولارات في هذا المخطط.

ويرى محللون أنّ الدعم الروسي كان له الأثر البالغ في محافظة الأسد على البقاء حتى الآن على كرسي السلطة حتى وإن كانت قد تحوّلت الدولة إلى أنقاض، تسكن أغلب مدنها الأشباح.

أطلقت روسيا عملياتها العسكرية في 30 سبتمبر 2015، بموجب طلب رسمي تقدمت به دمشق لموسكو بشنّ غارات على مناطق سيطرة المعارضة، وهي حملات كلّفت روسيا الكثير.

أحدث التقديرات صدرت عن حزب يابلوكو الروسي المعارض، حيث بلغت تكلفة المشاركة نحو 2,4 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر الماضي، بمعدل 3,4 مليون دولار يوميًّا.

تعرّف على تقديرات الانخراط الروسي في الأزمة السورية: