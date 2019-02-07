شكرا لقرائتكم دشتي في بيروت لتسلم مهماتها في "إسكوا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 7 فبراير 2019 - اخر تحديث في 7 فبراير 2019 / 20:45

وصلت ظهر اليوم إلى بيروت رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) لتسلم مهماتها. وكان في استقبالها في مطار رفيق الحريري الدولي، نائبا الأمين التنفيذي منير تابت وخولة مطر وأمين سرّ إسكوا كريم خليل والمساعد الخاص للأمين التنفيذي مهند الموسوي وعدد من المسؤولين في اللجنة وممثل وزارة الخارجية والمغتربين باسل عويدات .



وشددت دشتي على "أن إسكوا ستستمر في لعب دور محوري كمنسق لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة العربية بهدف ضمان الاستقرار والازدهار والنمو الشامل وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة في جميع أنحاء المنطقة العربية".

كما أكدت "مواصلة إسكوا دعمها وتعاونها ومشاركتها الفعالة مع الدول الأعضاء وشركائها الإقليميين والدوليين في مواجهة التحديات الإقليمية والتنموية، والاستفادة من الفرص التي تقدمها المنطقة للمضي قدما في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة 2030 ولخلق مستقبل واعد للشباب والأجيال القادمة".

وهنأت دشتي لبنان بـ"تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم أربع وزيرات، من بينهن أول وزيرة للداخلية في المنطقة العربية، ما يدل على إيمان لبنان بدور المرأة التاريخي في إرساء التنمية المتوازنة والمستدامة".

رولا دشتي هي خبيرة اقتصادية ورائدة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والإصلاح الديموقراطي. وحالياً عضو في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت. شغلت سابقاً منصب وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة دولة لشؤون مجلس الأمة (2012-2014).

كما اضطلعت بدور مركزي ومهم في استصدار مرسوم يسمح للمرأة بالتصويت والترشح للانتخابات النيابية، وكانت مع ثلاث سيدات، أول نساء يُنتخبن لمجلس الأمة في تاريخ الكويت (أيار/مايو 2009). كما تولت دشتي العديد من المناصب الرفيعة في مؤسسات للبحث والتطوير في المنطقة، وعملت في كبريات المؤسسات المحلية والدولية المعنية بالتمويل والتنمية.

من مواليد الكويت عام 1964. وهي حائزة على شهادة دكتوراه في الديناميكيات السكانية وشهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية والمالية، وشهادة بكالوريوس علوم في اقتصاديات الزراعة.