رئيس وزراء باكستان يلقي خطابا في دبي

اسماء السيد - دبي: أعلن عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني أنه سيشارك في أعمال "القمة العالمية للحكومات" في دبي ليخاطب العالم خلالها عن "رؤيته لمستقبل باكستان ودورها المحوري في المنطقة والعالم"، بحسب بيان اماراتي رسمي.

وتمثل مشاركة عمران خان إضافة إلى أجندة القمة افي دورتها السابعة التي تنطلق في 10 شباط/فبراير وتستمر حتى الثلاثاء.

ويشارك أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون عالميون وقيادات 30 منظمة دولية يجتمعون على منصة القمة لصياغة مستقبل الحكومات.

ويستعرض عمران خان ت"وجهات الحكومة الباكستانية بالتركيز على ثروتها البشرية، من خلال إطلاق مشاريع موجهة للمجتمع من ضمنها توفير فرص العمل للشباب".

كما سيتحدث عن "مشاريع الإسكان وغيرها من المبادرات الحكومية التي "تركز على تعزيز موقع البلاد على خارطة الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا العالمية".