دبي - بواسطة محمد فارس مراجعة: Qardiobase 2، أفضل ما يُمكن أن يشتريه المال لقياس وزنك! © Tech World قدمت بواسطة

تأسست شركة Qardio في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 2012، وتعمل في مجال المنتجات الإلكترونية الذكية المُتعلقة بصحة الإنسان. في الوقت الحالي، تُقدم الشركة عدد محدود للغاية من المُنتجات المُتخصصة للغاية والتي تستهدف بالأساس المهتمين بمتابعة دقيقة لحالتهم الصحية، بالإضافة الى بعض المُنتجات المُخصصة للأطباء.

يُمثل المنتج الذي نختبره اليوم، الميزان الذكي Qardiobase 2، الشكل العصري الأكثر تطورا لما يُمكن أن يكون عليه الميزان المُخصص لمتابعة وزن الجسم ونسبة الدهون به في المستقبل القريب.

البنية والتصميم:

يُعد هذا هو الجيل الثاني من هذا الميزان الذكي الذي تُقدمه الشركة، وبالرغم من أنني لم أرى الجيل الأول من المُنتج، إلا أن التصميم هنا جذاب بما تسمح به مقاييس تصميم مُنتج من تلك الفئة. لا تنتظر الكثير من الإبهار للوهلة الأولى، فبخلاف التصميم الذي يعتمد على الزجاج كليا باللون الأبيض وبعض الخطوط البيضاء العصرية في تلك الخلفية الزجاجية ليس هناك الكثير الذي يُمكن أن تلاحظه عند النظر الى هذا الميزان الذكي قبل تشغيله.

يميل المُنتج إلى أن يكون ثقيل الوزن حيث يبلغ وزنه ما يقترب من 4 كيلوجرامات، ولكن ذلك لا يؤثر بالسلب أو بالإيجاب على ميزان مُعد لقياس الوزن في المنزل ولا تحتاج الى حمله أو تحريكه طوال الوقت.

الميزان الذكي، وكل ما قد تحلُم به من خواص:

ما أن تخطو بقدمك خطوة بسيطة على سطح Qardiobase 2 لتشغيله، ستُدرك سريعا أن ما يُقدمه يختلف تماما عن كل ما قد تكون رأيته من قبل في مُنتج مُعد لقياس الوزن. يحمل الميزان مُتضمنا في تلك اللوحة الزجاجية التي تقف عليها شاشة عرض LED أُحادية اللون ستُظهر علىلا الفور عبارة ترحيبية لتُرحب بك، ثُم ستُرشدك الى الخطوات التي تحتاج الى القيام بها لبدء التزامن بين هاتفك الذكي وهذا الميزان الذكي، والذي يدعم البلوتوث والواي فاي كذلك، ويتوافق مع هواتف آي فون وأندرويد، وكذلك ساعة أبل وغيرها من الخدمات الصحية الرقمية.

يتصل Qardiobase 2 بالهاتف الذكي بحيث يستطيع المُستخدم تعريف الميزان باسمه واسم عدة مُستخدمين آخرين إذا رغب في ذلك، بالإضافة إلى بياناتهم الحيوية مثل الطول، ويتم التواصل بين الهاتف والميزان بعد ذلك تلقائيا بحيث يحصل المُستخدم على سجل دائم على هاتفه لوزنه، نسبة الدهون والعضلات بجسمه، ومُعدل الكتلة في كل مرة يقوم فيها بإستخدام هذا الميزان. يُمكن من خلال الهاتف أيضا تحديد وحدة القياس المُستخدمة بالميزان وغيرها من إعدادات الميزان الذكي.

ولكنك في الواقع لا تحتاج إلى الهاتف لإستخدام الميزان في كل مرة، فالميزان نفسه، والذي يحمل بداخله بطارية يتم شحنها من خلال منفذ micro-USB خفي وتدوم لمدة تُقارب العام، يُمكنه أن يُزودك بمعلومات ومزايا عديدة بنفسه من بينها أن يتفاعل معك بالإهتزاز عند الإنتهاء من القياس، وإظهار الإيماءات أو الإبتسامات على شاشة الLED المُدمجة ليُخبرك بأنك تسير في الإتجاه الصحيح من حيث خُسارة الوزن أو التخلص من الدهون وإكتساب كتلة العضلات.

يُمكنك مُتابعة كافة علاماتك الحيوية ووزنك ومُعدل خسارة الوزن والدهون في شكل رسوم بيانية عبر تطبيق الهاتف حيث يتزامن الميزان مع الهاتف عندما يكون متاح. دعني أُخبرك كذلك أنه في حال قمت بضبط الميزان وتزويده بأسماء عدة مُستخدمين من عائلتك فإنه سيبلغ به من الذكاء بأن يتعرف تلقائيا على الشخص الذي يقوم بمتابعة وزنه في كل مرة من خلال مُقارنة الوزن الجديد تقريبيا بما لديه من بيانات وأوزان بقية أفراد العائلة وكتلة الدهون والعضلات بأجسادهم ليتعرف تحديدا بدقة على الشخص الذي يقف عليه في تلك اللحظة لمُتابعة وزنه.

الخلاصة:

لا يراودني شك بأن ميزان Qardiobase 2 الذكي هو حاليا أفضل ما يُمكن للمال أن يشتريه في تلك الفئة من المُنتجات، ولكنه يُباع حاليا بسعر 150 دولار أمريكي. يحق لك هنا أن تسأل، هل يستحق الأمر دفع هذا المبلغ للحصول على أداة لقياس الوزن ؟ ما أعلمه يقينا هو أن كل شخص يجب أن يُتابع وزنه بين الحين والآخر، ولكن دعني هنا أُعيد عليك صياغة السؤال، إلى أي مدى من الذكاء تحتاج أن يكون عليه الميزان الذي تستخدمه ؟ على الأرجح ستكون إجابة الأكثرية بأن الأمر ليس بتلك الأهمية، تأكد عندها أنك لا تحتاج لأكثر من 10-20 دولار أمريكي لتحصل على ميزان يوفي بكافة احتياجاتك.

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التدوينة مراجعة: Qardiobase 2، أفضل ما يُمكن أن يشتريه المال لقياس وزنك! ظهرت أولاً على عالم التقنية.