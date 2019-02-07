شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تيار الغد السورى يبحث مع لافروف الأوضاع فى شرق الفرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى رئيس تيار الغد السورى أحمد الجربا ، والوفد المرافق له من التيار والمجلس العربى ، فى الجزيرة والفرات محادثات رسمية فى مقر وزارة الخارجية الروسية فى موسكو مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.

وقال تيار الغد السورى ، فى بيان صحفى، الخميس، أنه عقب الاجتماع تم تنظيم عشاء عمل مع مبعوث الرئيس الروسى الى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف وفريق وزارة الخارجية الروسية.

وجرى النقاش فى جو صريح وبناء، حيث أعرب الطرفان عن غبتهما فى دفع عملية السلام المستندة على الحوار السورى السورى، والحل السياسى المنسجم مع قرارات الشرعية الدولية فى سوريا، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة الأراضى السورية و سيادتها.

وجرى الحديث عن ضرورة الإسراع فى تشكيل اللجنة الدستورية التى سوف تعنى بصياغة الإصلاح الدستورى فى سوريا، وذلك برعاية وتسهيل الامم المتحدة ، وتطرق الطرفان إلى الأوضاع الراهنة فى منطقة شرق الفرات بعد الإعلان عن الانسحاب الامريكى، والحلول المطروحة من أجل تفادى التوترات الداخلية مع دول الإقليم، وتحسين الظروف المعيشية والأمنية لأهالى المنطقة.

وأكد تيار الغد السورى ، ضرورة قيام أبناء المنطقة من جميع المكونات بإدارة شؤونهم بشكل تشاركى بحيث لا يشعر أى طرف بالغبن أو الإقصاء، وضرورة أن يأخذ المكون العربى دوره الطبيعى والكامل.