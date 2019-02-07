شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: طرفا حرب اليمن يوافقان على تسوية مبدئية فى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الأمم المتحدة فى بيان اليوم الخميس إن طرفى الحرب فى اليمن وافقا على تسوية مبدئية لتنفيذ اتفاق السلام فى مدينة الحديدة. وذكرت المنظمة الدولية "أن الطرفين اتفقا على تسوية مبدئية، (لكنها) بانتظار إجرائهما مشاورات مع قياداتهما". وأضاف البيان أن الطرفين "أبديا التزامهما القوى تجاه وقف إطلاق النار وتعزيزه".

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