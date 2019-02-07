الأمم المتحدة: طرفا حرب اليمن يوافقان على تسوية مبدئية في الحديدة

وذكرت المنظمة الدولية "أن الطرفين اتفقا على تسوية مبدئية، (لكنها) بانتظار إجرائهما مشاورات مع قياداتهما"، وفقا لـ"رويترز".

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وأضاف البيان أن الطرفين "أبديا التزامهما القوي تجاه وقف إطلاق النار وتعزيزه".

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت، السبت 2 فبراير/ شباط، على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة، الموافقة على طلب جديد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لعقد اجتماع في عمان الأسبوع المقبل، بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، في إطار دعم الأردن لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ومساعي المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 آذار/ مارس 2015 عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/ يناير من العام ذاته.