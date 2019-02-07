الكويت تكشف المتسبب في أزمة الأمطار

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، تقدمت بوشهري بالاعتذار للشعب الكویتي، وكل من یقطن البلاد بخصوص ما حصل للطرق، وما نتج من أضرار لمستخدمي الطرق.

وأكدت بوشهري، أن خطة العمل تسیر بسرعة كما أنها تقوم على مواصفات دقیقة لتلافي حدوث مشاكل في الطرق مستقبلا بالتعاون مع مختبرات دول مجلس التعاون والمختبرات العالمیة.

وتابعت، أن الأحداث التي مرت على الكویت العام الماضي أثرت على الجمیع، وحرصت الحكومة على تحدید الخلل ومن یتحمل مسؤولیة هذا الخلل ومحاسبته وفقا للقانون بالتعاون مع لجنة التحقیق البرلمانیة.

وبینت أنها ستقوم كذلك برفع تقریر لجنة تقصي الحقائق لمجلس الأمة لبحثه في لجنة التحقیق المشكلة من قبل المجلس لهذا الشأن.

وأشارت إلى أن هدف الحكومة الرئیسي كان البحث عن أسباب الخلل، ومن تسبب به ومحاسبة المسؤولین والشركات على حد سواء من أجل عدم تكرار ما حصل خلال فترة الأمطار الماضیة.