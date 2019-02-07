البشير: الإعلام المساند للاحتجاجات مدعوم ماليا من جهات معادية

الخرطوم/ الخليج 365قال الرئيس السوداني، عمر البشير، الخميس، إن الحملة الإعلامية المساندة للاحتجاجات التي تشهدها البلاد، "تم تمويلها بمبالغ مالية كبيرة من جهات معادية" للبلاد، دون تسمية تلك الجهات أو ذكر المبالغ المالية.جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للحوار الوطني، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، وفق بيان للرئاسة السودانية، اطلعت عليه الخليج 365.

والحوار الوطني؛ مبادرة طرحها البشير في 2014، وقاطعتها كبرى أحزاب المعارضة والحركات المسلحة.

وأضاف البشير، أن "من يقودون الاحتجاجات غير معروفين وليس لهم أجسام حقيقة يمكن الرجوع إليها".

واتهمت الحكومة السودانية، في وقت سابق، "الحزب الشيوعي" (معارض) وحركة "جيش تحرير السودان/ فصيل عبد الواحد نور" بإدارة "تحركات" خلال الاحتجاجات الحالية لضرب استقرار وأمن البلاد.

ولفت البشير، إلى أن الحكومة بذلت جهودا غير مسبوقة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد.

والخميس، توسعت التظاهرات الاحتجاجية، في العاصمة السودانية، وانتقلت من وسط الخرطوم إلى عدد من أحياء المدينة، بحسب شهود عيان، قالوا إن الشرطة فرقت بالغاز المنسيل للدموع العديد من تلك الوقفات.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية، إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ 50 قتيلا.