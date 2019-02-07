العراق.. عبد المهدي وبارزاني يتفقان على "العمل بروح التعاون"

رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة إقليم الشمال، أجريا اجتماعًا في بغداد بحثا فيه قضايا خلافية بين الجانبين بحسب مصادر مطلعة دون الكشف عن التوصل إلى تفاهمات بشأنها

بغداد/علي جواد/الخليج 365

أجرى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مشاورات مع رئيس حكومة إقليم الشمال نجيرفان بارزاني، توافقا خلالها على تعزيز العمل "بروح التعاون" بهدف حفظ وحدة البلاد والمضي بمشاريع الإعمار.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان أصدره، أن المشاورات جرت بين الجانبين الخميس، في العاصمة بغداد.

وأوضح البيان أن عبد المهدي شدد خلال الاجتماع على "أهمية العمل بروح التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".

فيما أكد أن حكومته تعمل على "حفظ مكتسبات الشعب العراقي وأمنه واستقراره".

بدوره تقدم بارزاني بالتهاني لعبد المهدي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة (في أكتوبر/تشرين أول 2018)؛ مشيدًا بعمله "دون تمييز" بين المواطنين، و"بروح الفريق الواحد"؛ حسب البيان.



من جهته كشف مصدر سياسي مطلع للأناضول، طلب عدم الكشف عن هويته؛ أن المباحثات تناولت قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وملفات مالية خلافية، وسبل تعزيز التنسيق في مواقف سياسية؛ دون تفاصيل إضافية.

يذكر أن أربيل تتحدث عن "أحقيتها" بضم محافظة كركوك (شمال)، ومناطق أخرى محاذية لإقليم الشمال؛ وهو ما ترفضه بغداد، ويشكل مصدر توتر بين الجانبين من وقت لآخر.

وإثر اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي مساحات شاسعة شمالي البلاد عام 2014؛ سيطرت قوات الإقليم على كركوك، ثم استعادتها القوات الاتحادية في 2017، رداً على إجراء أربيل استفتاءً غير دستوري على الانفصال عن العراق.

