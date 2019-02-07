شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم شقراء يقر عقوبة «اللوم» بحق مشرف تلفظ على مديره والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قرر مدير إدارة التعليم في شقراء، الدكتور خالد الشبانة، إيقاع عقوبة “اللوم” على أحد مشرفي الإدارة بعد تأييد العقوبة من الإدارة القانونية في الوزارة.

جاء ذلك بعد تلفظ المشرف الإداري قبل سنتين على مدير المتابعة آنذاك، فيما لم تقم الإدارة بتطبيق ضوابط التكليف في التشكيلات الإشرافية التي تشترط في المرشح لها ألا يكون طرفاً في قضية قائمة أو منظورة رغم نشوء القضية والتحقيق فيها منذ سنتين.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن أحد مشرفي الإدارة تغيب عن العمل في أحد الأيام؛ فقام مدير المتابعة آنذاك بالرفع فيه لدى الجهات المختصة؛ ما حدا بالمشرف المذكور للتلفظ على مدير إدارة المتابعة بكلام غير لائق، وذلك أثناء وجودهما في مكتب سكرتير مدير التعليم، وأمام عدد من منسوبي الإدارة.

بعد ذلك قام مدير المتابعة (السابق) برفع شكوى ضد المشرف، وبعد التحقيق في الشكوى، واتخاذ إجراءات عدة، قررت الإدارة القانونية بالوزارة توجيه عقوبة “اللوم” للمشرف المذكور؛ فتم إصدار عقوبة اللوم للمشرف بقرار مدير تعليم شقراء.