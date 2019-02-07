دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تطبيقات على نظام iOS قد تقوم بتتبع المستخدمين دون علمهم ظهر على التقنية بلا حدود.

قد لا يدرك مستخدمو أبل أن هناك بعض التطبيقات التي تقوم بتسجيل كل حركة يقومون بها أثناء استخدام التطبيق، والأسوأ من ذلك أن بعض هذه التطبيقات تدّعي أنها تخفي البيانات السرية لكنها في الواقع تقوم بتسجيل أرقام بطاقات الائتمان وأرقام الضمان الاجتماعي وغيرها من المعلومات التي يفضل معظم الناس عدم الفصح بها. فوفقًا لموقع Tech Crunch، هناك بعض التطبيقات الخاصة بشركات الطيران أو شركات الخطوط الجوية أو مواقع السفر أو البنوك أو غيرها التي تقوم بذلك.

وتعتبر شركة Glassbox واحدة من الشركات التي تسمح للمطورين بتسجيل الشاشة ومشاهدة ما يقوم به المستخدمين أثناء استخدام التطبيقات. فمن خلال رؤية النقرات والتمريرات السريعة التي يقوم بها مستخدم آيفون أثناء استخدام التطبيق، يستطيع المطور معرفة ما إذا كانت بعض الوظائف قد فشلت في القيام بالمهمة التي تم تصميمها للقيام بها.

وقد نشرت شركة Glassbox تغريدة عبر موقع تويتر مؤخرًا تقول فيها: “تخيل إذا كان موقعك على الويب أو تطبيقك على الجوال يقوم بمشاهدة ما يفعله العملاء بالضبط؟”

وقد أشار محلل التطبيقات App Analyst مؤخرًا إلى أن تطبيق Air Canada على iOS يقوم باستخدام Glassbox، إذ يتم استخدام تقنية Glassbox لتسجيل الشاشة أثناء قيام المستخدم باستخدام التطبيق. وعلى الرغم من أن Glassbox يسمح للمطورين بإخفاء المعلومات السرية الحساسة بحيث لا تظهر ضمن التسجيلات، إلا أنه قد تبين أن بعض التسجيلات الملتقطة بواسطة تطبيق Air Canada تعرض بعض هذه البيانات الشخصية السرية.

فعند إنشاء حساب جديد أو إعادة تعيين كلمة المرور على تطبيق Air Canada، فإن تسجيلات الشاشة التي يلتقطها التطبيق تكشف عن كلمة مرور المستخدم بوضوح تام. ووفقًا لـ Analyst Analyst، إذا كان أي من Air Canada أو Glassbox يقوموا بحفظ كلمات المرور التي يمكن رؤيتها عبر هذه التسجيلات، فبذلك هم يخالفون معايير الصناعة.

وفي حين أن التطبيقات الموجودة على متجر أبل تحتاج إلى تضمين سياسة الخصوصية، إلا أنها لا تذكر على الإطلاق أي شيء حول تسجيل الشاشة أثناء استخدام التطبيق، إذ أن Glassbox لا يتطلب أبل أو مستخدم التطبيق لمنحه إذنًا للقيام بذلك. لذا، فلا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت التطبيقات التي تستخدمها على الآيفون تقوم بتسجيل كل حركة تقوم بها أم لا.

المصدر

هذا الموضوع تطبيقات على نظام iOS قد تقوم بتتبع المستخدمين دون علمهم ظهر على التقنية بلا حدود.