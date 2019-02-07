500 ألف ريال.. غرامة «تعذيب القطط» و«شد شفاه الإبل» في السعودية

دبي - بواسطة محمد فارس © Future for Publishing, Distributing & Press صورة أرشيفية

أصدرت وزارة البيئة والزراعة السعودية، عقوبات على مخالفين لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان، بغرامات مالية تجاوزت 500 ألف ريـال.

وشملت أبرز المخالفات: "تعذيب القطط، وشد شفاه الإبل لتسويقها في المهرجانات، إضافة إلى بيع الحليب على جوانب الطرق".

وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية علي الدويرج، أنَّ هذه المخالفات توزعت على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وحائل والمنطقة الشرقية، بعدم وجود تراخيص للمنشآت البيطرية والمتاجرة بالحيوانات المريضة، وفقًا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وأضاف "الدويرج"، أنَّ الوزارة ماضية في تطبيق العقوبات على مخالفي أنظمة الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان والمهن الطبية البيطرية، داعيًا الجميع إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بها، مشيدًا بتعاون المجتمع في الإبلاغ عن الإساءات، وكذلك بالمشاريع والمنشآت الملتزمة بالأنظمة والتعليمات.

وأكّد مدير عام إدارة الصحة، أنَّ الوزارة ستشرع في معاقبة أي شخص تثبت إساءته للحيوانات أو مخالفة للأنظمة المذكورة، داعيًا مربي الحيوانات والمنشآت البيطرية إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والابتعاد عن الممارسات المسيئة للحيوانات، والتبليغ الفوري عن أي مخالفات لتلك الأنظمة.