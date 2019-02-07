شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة منع ظهور الإعلانات على هاتفك في خطوات بسيطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يُعاني الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية من ظهور الإعلانات، إلا أنها أمر لا غنى عنه إذا كنت تتوقع الوصول إلى محتوى مجاني عبر الإنترنت.

وفيما يلى طريقة بسيطة لوقف الإعلانات المنبثقة على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد عبر متصفح جوجل كروم.

– ابدأ بفتح كروم.

– اختيار قائمة الإعدادات الإضافية عن طريق الضغط على النقاط الرأسية الثلاثة في أعلى اليمين.

– اضغط على الإعدادات في القائمة.

– اختار أيقونة “إعدادات الموقع”.

– اختر واحدة من الخيارات التي تظهر أمامك سواء منع ظهور الإعلانات المنبثقة، أو إعادة توجيه الإعلانات المنبثقة.

– أغلق المتصفح ثم افتحه مرة أخرى.