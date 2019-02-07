شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يجيب عن أكثر الأسئلة شيوعاً بشأن الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تلقى عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، عدة أسئلة شائعة عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

ومن بين الأسئلة التي وردت إلى “المسند”.. هل انتهت موجات البرد؟ ليرد قائلاً: “لا.. وعادة يتخلل الشبط كما المربعانية موجات دافئة مؤقتة، والموجات الباردة قد تعاود”.

وقال سائل آخر: كم بقي في فصل لشتاء؟ ليجيب خبير الطقس بقوله: “تبقى على انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع وفقاً لحركة الشمس الظاهرية، وتعامدها على خط الاستواء 45 يوماً”.

وتساءل مواطن آخر: متى ينتهي موسم الأمطار؟ وأجاب “المسند” بأن موسم الأمطار عادة ينتهي بنهاية شهر مايو، وعليه فقد تبقى نحو 116 يوماً، ويُستثنى من ذلك المرتفعات الجنوبية الغربية، وهي لها نظام مناخي مختلف.