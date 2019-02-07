875 كيلو ذهب.. هدايا ولاية هندية للعرائس الفقيرات

أعلنت ولاية هندية أنها ستمنح ذهبا تقارب قيمته 530 دولارا لكل عروس من أسرة فقيرة، وذلك في أحدث هبات من المال العام قبل انتخابات عامة يتعين إجراؤها بحلول مايو/ أيار المقبل، وفقا للعين الإخبارية.

ويدير ولاية أسام، بشمال شرق الهند، حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ويواجه الحزب معركة انتخابية للبقاء لفترة جديدة في السلطة بسبب تدني دخول الزراعة ونقص الوظائف، مما صرف عن الحزب بعضا ممن أيدوه في الانتخابات السابقة عام 2014.

وأعلنت الحكومة الاتحادية تقديم هبات نقدية للمزارعين، وخفض الضرائب للتخفيف عن الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة، الأسبوع الماضي.

وخفض البنك المركزي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2017، بما يتفق مع مطلب الحكومة بينما تحاول تحفيز الاقتصاد، ويعفي حزب المؤتمر المعارض أيضا المزارعين من القروض المستحقة عليهم، وأعلن أنه سيوفر عطايا مالية للعاطلين عن العمل في بعض الولايات التي يسيطر عليها، لكن منح الذهب للعرائس تطور جديد.

فقد خصص هيمانتا بيسوا سارما وزير مالية الولاية المنتجة للشاي، 3 مليارات روبية (42 مليون دولار) لبرنامج الذهب في العام المالي المقبل الذي يبدأ في أول أبريل/ نيسان المقبل، وبهذا المبلغ يمكن شراء 875 كيلوجراما من الذهب تكفي لنحو 80 ألف عروس.

قال سارما، في خطابه بشأن الميزانية، الأربعاء: "من الطقوس المعتادة التي باتت جزءا من المجتمع منذ قرون تقديم هدية عبارة عن مجموعة من الحلي الذهبية للابنة على سبيل المباركة وهي تغادر منزل والدها لبدء حياة جديدة"، وأضاف أنه من المفترض أن يمنع البرنامج الأسر من الاستدانة لدفع مهور بناتها، وتابع: "أشعر أن مسؤوليتي الرسمية هي الوقوف مع هؤلاء الآباء الذين لا يستطيعون شراء هدية الحلي الذهبية".

وسيقتصر البرنامج على عروسين من كل أسرة يقل دخلها عن 500 ألف روبية (سبعة آلاف دولار) سنويا، وستحصل كل عروس على ما وزنه 11.66 جرام من الذهب.

وينص القانون الهندي على ضرورة توقف منح الهدايا بمجرد تحديد موعد الانتخابات.