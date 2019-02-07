أنقرة تدعم حليفتها الدوحة بطائرات "مسيّرة"

اسماء السيد - نصر المجالي: أعلنت تركيا أنها تعتزم تسليم حليفتها قطر، 6 طائرات بدون طيار (مسيّرة) من طراز "بيرقدار TB2"، ومحطات تحكم، فضلاً عن الأدوات والمعدات التقنية واللوجستية الخاصة بهذه الطائرات، وذلك ضمن صفقة كانت وُقّعت بين الجانبين عام 2018.

وتمت الصفقة الموقعة بين القوات المسلحة القطرية وشركة "بيكار" التركية لصناعة الطائرات، على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، وقالت أنقرة إن الطائرات الست ومحطات التحكم، اجتازت اختبارات قبول المصنع، وباتت جاهزة لتسليمها إلى القوات المسلحة القطرية.

ومن المقرر أن تقوم "بيكار" ضمن إطار الصفقة، بتقديم الدعم التقني واللوجستي لمدة عامين للجانب القطري بخصوص نظام عمل الطائرات على أيدي مهندسين أتراك.

أنظمة تركية

وحسب وكالة (الأناضول)، فإن للصفقة أهمية أخرى تتمثل في أنها أول بيع لطائرات "بيرقدار TB2" للخارج بأنظمة تركية خالصة.

وضمن الصفقة نفسها، أنهى فريق قطري مكون من 55 شخصًا، دوراته التدريبية لاستخدام الطائرات المذكورة، والتي خضعوا لها في تركيا على يد فريق من مهندسي وخبراء شركة "بيكار".

وفي نهاية الدورة التي استمرت 4 أشهر، تخرّج جميع أفراد الفريق القطري، منهم قائد للطائرات بدون طيار المسلحة، اضافة الى موظفي صيانة وغيرها من المهام المتعلقة بطائرات "بيرقدار TB2".

وفي ختام الدورة، أقيم حفل تخرّج للفريق القطري، في مقر مركز التدريب والاختبارات التابع لشركة "بيكار"، في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا.

مرتبة متقدمة

وفي كلمة له خلال حفل التخرج، قال بيرقدار، إن تركيا تحتل حاليًا المرتبة السادسة عالميا بين الدول القادرة على إنتاج الطائرات من دون طيار وأسلحتها الذكية، بالاعتماد على الإمكانات المحلية.

وأضاف أن الطائرات التركية محلية الصنع لعبت دورا مهما في عمليتي "درع الفرات" و "غصن الزيتون"، اللتين نفّذتهما القوات المسلحة التركية ضد التنظيمات الكردية شمال سوريا.

وأعرب عن سعادته لاختيار المسؤولين القطريين الطائرات بدون طيار التركية، بعد إطلاعهم على عروض أخرى من الصين وأوروبا والولايات المتحدة. واعتبر بيرقدار أن صفقة الطائرات مع قطر، ستساهم بدور كبير في ترسيخ العلاقات القائمة بين البلدين، وتعزز من تعاونهما.

