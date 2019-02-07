دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي طفرة علمية: اكتشاف الخلية المنشأ لمرض السرطان!

في طفرة علمية من شأنها إحياء الأمل للقضاء على هذا المرض القاتل، أعلن علماء في جامعة سالفورد البريطانية عن اكتشافهم لخلية، يعتقدون أنها هي الخلية المنشأ لمرض السرطان، وأنها مسئولة عن تحفيز جميع أنواعه، وتسمح بانتشاره.

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ووفقًا للاختبارات التي أجراها العلماء، فإن هذه الخلية تنفجر في حالة شبيهة بالزومبي، فتخلق أورامًا، وتحفز المرض المميت.

وقال أحد العلماء المسئولين عن هذه الاختبارات أن النتائج التي توصلوا إليها يمكنها أن تعيد كتابة المراجع الطبية حول نمو السرطان، وربما تنهي أيضًا العلاجات الحالية لهذا المرض القاتل، مثل العلاج الكيميائي وغيره.

وشرح العالم كيفية تفشي الخلايا السرطانية، حيث أوضح ذلك بقوله أن السرطان تسببه عادة خلايا ميتة تعود إلى الحياة، والتي يطلق عليها خلايا الزومبي، مضيفًا أن خلية المنشأ تنفصل عن المحيط وتندثر، إلا أنها تتسبب في خلق الأورام وتكاثر الخلايا الخبيثة.

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وفي الاختبارات التي أجراها العلماء، قاموا بفحص عينات من أورام الثدي البشرية، وعزلوا الخلايا الأكثر نشاطًا، حيث تبين لهم بعدها أن نسبة ضيئلة من تلك الخلايا أصبحت خلايا جذعية سرطانية نشطة، وأن طاقتها أكبر بكثير من غيرها، كما أنها باتت قادرة على خلق الأورام، وتحقيق مستويات عالية من الانتشار.

ويعتقد العلماء أن تلك الخلايا تستخدم مضادات الأكسدة والميتوكوندريا للقيام بعملية الهجوم، والانتشار في باقي الخلايا.

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