شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ولى عهد دبى يخوض تحدى داخل غرفة درجة حرارتها 110.4 تحت الصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدى جديد ومختلف وخطير للغاية، أقدم عليه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى، حيث دخل داخل غرفة متجمدة تصل درجة حراراتها إلى 110.4 تحت الصفر برفقة مجموعة من أصدقائه، ولم يرتدى ملابس بشكل كامل.

ولى عهد دبى نشر مقطع فيديو صغير يظهر تواجده داخل الغرفة المجمدة، بالإضافة إلى نشره لصورة عقب خروجه من الغرفة مباشرة، حيث ظهرت معالم الثلوج على وجهه بشكل كامل حيث تعلقت الثلوج على شعره، ليعلق قائلا: هل أشعر بالكبر أم بالبرودة"؟.

يذكر أن الأمير حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى، يحرص على أوقات فراغه على المشاركة فى الكثير من التحديات المختلفة أو الأنشطة الرياضية ورحلات الصيد البرية سواء داخل الإمارات أو خارجها.