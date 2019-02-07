حادثة مروعة... سطو مسلح على نساء معتمرات في السعودية

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن العمل جار لإصدار وثائق سفر لمجموعة من المعتمرات فقدن جوازات سفرهن، إثر سطو على حافلتهن في منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية.

وأضافت أن مديرية العمليات في الوزارة تتابع مع القنصلية الأردنية إصدار الوثائق اللازمة التي تسمح لهن بالعودة إلى الأردن عبر المنفذ الحدودي.

وتعرضت إحدى الحافلات صباح اليوم الخميس، وهي تقل نحو 37 معتمرة وطفلا واحدا، لسطو فقدت من خلاله المعتمرات وثائق سفرهن وجوازات السفر.