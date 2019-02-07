شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: البت السريع في قضايا السجناء والموقوفين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الخميس، أن مسيرة النيابة شهدت خلال الفترة الماضية نقله نوعية، وإنجازات فريدة في شتى المجالات، خصوصًا في مجال المساءلة في مجال قضايا الفساد بما يحافظ على المال العام ومقدرات الوطن، ويحمي نزاهة الوظيفة العامة, وكذلك في مجال التقنية وبرامج التحول الوطني، ومواكبة رؤية المملكة، داعيًا إلى مواصلة السير لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.

جاء ذلك خلال افتتاح النائب العام بمكة المكرمة، الاجتماع الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء فروع النيابة العامة في مناطق المملكة، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان.

وشدد الشيخ المعجب، على دور فروع النيابة العامة في تعزيز الثقافة القانونية والشراكة المجتمعية في ضوء الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الجانب، وفي سبيل الوصول لعدالة جزائية ناجزة يسرة، مؤكدًا الاهتمام بقضايا السجناء والموقوفين والبت فيها دون تأخير.