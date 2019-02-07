عون يدعو الدول الأوروبية الى تفهم موقف لبنان الداعي لتسهيل العودة الآمنة للنازحين السوريين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس اللبناني العماد ميشال عون

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، خلال لقائه رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، " الدول الأوروبية الى تفهم موقف لبنان الداعي الى تسهيل العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى المناطق المستقرة في سوريا، وتقديم المساعدات للسوريين في بلدهم لأن ذلك يشجعهم على العودة إليها والمساهمة في إعادة إعمارها". وأبدى كونتي استعداد بلاده لأي دور يُطلب منها لتعزيز الحوار الوطني في لبنان.

وأكد الرئيس عون الذي استقبل ظهر اليوم الخميس في قصر بعبدا الرئاسي، كونتي "على تعزيز العلاقات المميزة التي تجمع بين لبنان وايطاليا في المجالات كافة "، منوهاً "بالتعاون القائم بين البلدين على مختلف المستويات لاسيما منها المساهمة الايطالية في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان من خلال المشاركة في قوات (اليونيفيل)، إضافة الى برامج التدريب في الجيش اللبناني ولواء الحرس الجمهوري، والعلاقات الاقتصادية والثقافية والتجارية".

واستعرض عون خلال اللقاء " الأهداف التي دفعت لبنان الى العمل لإنشاء /أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار/ التي باتت تحظى بدعم عربي ودولي، لأنها تهدف الى تفعيل الحوار بين الشعوب والأعراق والطوائف والحضارات وتعميم هذه الثقافة".

من جهته، أبدى رئيس الوزراء الإيطالي "الاستعداد لأي دور يُطلب من إيطاليا لتعزيز الحوار الوطني اللبناني بعيداً عن التدخلات الخارجية."

وأكد " على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة لاسيما وأن ثمة قيماً وأهدافاً مشتركة تجمع بين البلدين"، مضيفا أن بلاده " تقف دائماً إلى جانب لبنان انطلاقاً من القواسم المشتركة بين البلدين".

وهنأ رئيس الوزراء اللبناني، الرئيس عون على "تشكيل الحكومة الجديدة"، مشدداً على "أن بلاده ستواصل دعمها للأمن والاستقرار في الجنوب من خلال مشاركتها في "اليونيفيل".

واعتبر كونتي" أن الحوار هو الحل الوحيد للمشاكل كافة لاسيما الإرهاب خصوصاً أن لبنان هو بلد التسامح والانفتاح والمكان الطبيعي " لمثل هذا الحوار".