دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تصميم هاتفي P30 وP30 Pro يكشف عنه في أحدث التسريبات المصورة ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد هواوي للإعلان الرسمي عن الإصدارات المميزة في نهاية شهر مارس، واليوم كشف عن تصميم هاتفي P30 وP30 Pro في أحدث التسريبات المصورة التي نشرت على شبكة الإنترنت.

ينطلق مؤتمر العملاق الصيني هذا العام مع اثنان من الإصدارات المميزة الجديدة P30 وP30 Pro، واليوم تكشف شركة Spigen المصنعة للحافظات عن التصميم المرتقب لإصدارات هواوي المميزة لهذا العام.

ويختلف تصميم إصداراي هواوي هذا العام في إعدادات الكاميرة الخلفية، حيث يأتي هاتف P30 Pro بإعدادات رباعية للكاميرة مع فلاش LED يأتي إلى جانب الكاميرة الخلفية المميزة بتصميم رأسي.

بينما تأتي الكاميرة الخلفية في هاتف P30 بتصميم رأسي أيضاً لكن مع إعدادات ثلاثية تنتهي بفلاش LED، حيث تعد تسريبات Spigen أكثر دقة في التصميم من التسريبات السابقة التي نشرت عبر Olixar خلال شهر ديسمبر.

أيضاً تؤكد هذه التسريبات على تصميم نتوء علوي watedrop في شاشة هاتفي P30 وP30 Pro، وهو التصميم ذاته الذي قدم في كلاً من هاتفي Mate 20 وMate 20X، أيضاً تأتي الإصدارات الجديدة مع إطار نحيف في الجهة السفلية من تصميم الهاتف، بينما تختفي تقريباً إطارات الهاتف في الثلاث جهات الأخرى.

كما كشفت التسريبات عن موعد محدد للإعلان الرسمي عن هواتف P30 وP30 Pro في 28 من شهر مارس، كما تعلن هواوي أيضاً خلال فعاليات مؤتمر MWC عن هاتف يدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

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هذا الموضوع تصميم هاتفي P30 وP30 Pro يكشف عنه في أحدث التسريبات المصورة ظهر على التقنية بلا حدود.