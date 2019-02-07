«الأرصاد» تنبه لأمطار رعدية مصحوبة برياح على المدينة المنورة

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة، وتستمر حتى يوم السبت القادم. وتضمن التنبيه المدينة المنورة, العلا, ينبع, مهد الذهب, الحناكية, الرايس, بدر, خيبر, العيص, والأجزاء المجاورة.

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