إيران تفشل في إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء

فشلت إيران، صباح اليوم الخميس، للمرة الثانية خلال أقل من شهر، في إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، وفق ما أظهرته صورة فضائية نشرتها شركتان أمريكيتان متخصصتان في تحليل الصور الفضائية.ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” عن شركتي “ديجيتا جلوب” و”بلانيت” قولهما إن محاولة الإطلاق أجريت على الأرجح من قاعدة شمالي إيران تحمل اسم “مركز الإمام الخميني للفضاء”، وأوضحت “بلانيت” أن آثار الحريق التي تأتي عادة بعد الإطلاق ظهرت بعد أيام من رصد نشاط في الموقع.

وبتأكيد فشل هذه المحاولة، تكون هي المحاولة الخامسة من نوعها في إيران في مجال إطلاق الصواريخ الفضائية منذ عام 2008.

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