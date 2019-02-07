شكرا لقرائتكم أبو فاعور من قصر بعبدا: متمسكون بالطائف والعلاقة مع عون إيجابية ومع الحريري تاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 13 ساعة في 7 فبراير 2019 - اخر تحديث في 6 فبراير 2019 / 22:07

أكد وزير الصناعة وائل ابو فاعور "تمسك الحزب "التقدمي الاشتراكي" بموضوع الطائف، واعتقد ان الرئيس ميشال عون يتمسك به والمسلكيات القادمة في عمل مجلس الوزراء يجب ان ترتكز عليه".



زار وفد من كتلة "اللقاء الديموقراطي" ضم الوزير ابو فاعور ووزير التربية اكرم شهيب القصر الجمهوري، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وجرى البحث في آخر المستجدات.

بعد اللقاء قال ابو فاعور: "نقلنا تحيات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للرئيس عون وتأكيده على العلاقة الإيجابية مع فخامة الرئيس ورئاسة الجمهورية، وتأكيده على معنى هذه العلاقة سواء على المستوى الوطني او على مستوى جبل لبنان حيث كان للرئيس عون دور كبير وعميق في تكريس المصالة والوحدة الوطنية والعيش الواحد في منطقة الجبل".

اضاف: "في الفترة السابقة قام وليد جنبلاط بأكثر من زيارة الى قصر بعبدا التقى الرئيس ونعتبر في عرفنا أنه نشأ توافق بيننا واكدنا اليوم حرص جنبلاط عليه وتمسكه به واستمعنا من رئيس الجمهورية على هذا التوافق والتفاهم وان كان تفاهم غير مكتوب، كما قلت في كل المعاني سواء الوطنية او الجبل بما له علاقة بالمصالحة".

وتابع: "لم يتم النقاش مع الرئيس عون في موضوع الطائف، لكن ما علمناه ان وثيقة الوفاق الوطني لم توزّع من قبل دوائر القصر الجمهوري أي أنّ المغلف الذي وُضع أمام الوزراء لم يكن توزيعه من مسؤولية دوائر القصر". وقال: "تخطينا نتائج الانتخابات النيابية منذ فترة طويلة والتسوية الوزارية التي حصلت والذي بموجبها قدم وليد جنبلاط تضحية في التمثيل الوزاري هي تسوية وتفاهم جري بيننا وبين رئيس الجمهورية وليس مع اي طرف اخر، وهذه التسوية نحن لا زلنا في موقع الحرص عليها واستمعنا من الرئيس عون الى ما يؤكد ويزيد على هذا الحرص".

واردف: "البيان الوزاري كان واضحا في مسألة الطائف وكان موقف وزراء التيار الوطني الحر والممثلين في لجنة صياغة البيان الوزاري والذي يمثل الحزب واللقاء الديموقراطي فيها اكرم شهيب واضحا لجهة التأكيد على الطائف في المقدمة دون اي التباس".

وأكد ابو فاعور أن "العلاقة مع الرئيس سعد الحريري تاريخية وليست مستجدة، حصلت اختلافات تحصل دائما في السياسة، تمّ الاتفاق على تهدئة السجالات الاعلامية ودخلنا في مرحلة الحوار المباشر. هناك قضايا تحتاج إلى نقاش ولكنّ ذلك لا يُفسد في العلاقة التاريخية. فوليد جنبلاط حريص على أن يكون مساهماً بشكلٍ إيجابيّ في الدينامية التي انطلقت بعد تشكيل الحكومة وهذا الجو الايجابي الذي حصل في البلد".

واوضح ان "الزيارة الى المملكة العربية السعودية كانت محددة سابقا".

عون: الوضع يتحسن... والازمات باتت وراءنا

وكان رئيس الجمهورية طمأن اللبنانيين، أن المعطيات تبشر بمرحلة صعود في لبنان "لان الازمات باتت وراءنا، والوضع المالي يتحسن ومن المتوقع ان تبدأ الفوائد بالانخفاض قريبا". وذلك خلال استقباله وفد تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم برئاسة فؤاد زمكحل، الذي القى كلمة اشار فيها إلى أن السنة الماضية كانت صعبة على القطاع الاستثماري، وقد بدأنا السنة الحالية بتفاؤل كبير بجهودكم، ولكنه في الوقت نفسه تفاؤل حذر، لأننا خائفون من ان تمتد المشاكل التي عرقلت تشكيل الحكومة لأشهر، إلى داخلها".

اضاف: "نحن نملك حماسة كبيرة في المرحلة الحالية للبدء في الاستثمار واستقطاب أموال مؤتمر "سيدر"، ونحن سعيدون بالعودة الى المنصة الاقتصادية العالمية، شرط ان يكون لبنان على قدر ثقة المجتمع الدولي به، ولدينا دور كقطاع خاص في هذا المجال عبر تقديم مشاريع محضَّرة جيدا، تواكبها الشفافية والادارة الرشيدة، للتمكن من تنفيذها في اسرع وقت ممكن".

وامل زمكحل في الا يحصل جمود سياسي في المرحلة المقبلة يفرمل التفاؤل، "ولكننا واثقون بأنكم بادارتكم الرشيدة، قادرون على ادارة البلاد كما يجب. ثقتنا في بلدنا كبيرة جدا، ولن نتوقف عن المثابرة والتوظيف والاستثمار. ونحن معكم في عملكم فخامة الرئيس، والخلاص الوحيد هو في ان نعمل جميعا معاً، يداً بيد، لاعادة بناء اقتصادنا وبلدنا وشركاتنا".

ورد عون لافتا إلى "أن الصعوبات التي واجهتنا كانت كبيرة ضمن وطن مشاكله من داخله". وقال: "لم تكن مشاكلنا من الخارج، لا بل ان مواقف لبنان السياسية والمنفتحة في الخارج، جلبت لنا كل التقدير والمساعدات التي نحتاج اليها، ولكننا اضعنا وقتاً طويلاً لتشكيل الحكومة، وخسرنا سنة في تحضير قانون الانتخابات. كل ذلك شكل ضغطاً على الوضع الاقتصادي، وما زاد الطين بلة، الجو السلبي الذي تم الترويج له و"التبشير" بالانهيار المالي والاقتصادي. وعلى رغم كل التطمينات والتوجيهات التي كنا نقدمها في خلال المرحلة الماضية لتخطي الأزمة، ظل هناك اصرار على "التبشير" بالانهيار".

ثم دار حوار بين عون واعضاء الوفد، طمأن خلاله رئيس الجمهورية الى أن "كل الجهود اليوم منصبة على الوضعين الاقتصادي والمالي، اضافة الى محاربة الفساد وملف النازحين السوريين."

بهية الحريري

والتقى عون النائب بهية الحريري واجرى معها جولة افق تناولت مواضيع سياسية عامة. وخلال اللقاء وجهت الحريري دعوة لرئيس الجمهورية الى حضور المنتدى الذي تنظمه مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بالتعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت لمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري تحت عنوان " الطائف انجازات وارقام وشركاء" الذي ينعقد الاربعاء 13 شباط (فبراير) الجاري الخامسة مساء في الواجهة البحرية لبيروت " سي سايد" - وسط بيروت.

وقالت الحريري: "إن المنتدى الذي ينعقد برعاية الرئيس سعد الحريري، سيشهد تكريما للشركاء اللبنانيين والعرب الذين ساهموا في تحقيق الانجازات بين اول تشرين الثاني(نوفمبر) 1992 وحتى 14 شباط 2005 تاريخ استشهاد الرئيس رفيق الحريري".