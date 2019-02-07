شكرا لقرائتكم وكالة الصحافة الفرنسية توسع نشاطها لتقصي الحقائق بفريق عمل مقره بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 13 ساعة في 7 فبراير 2019 - اخر تحديث في 6 فبراير 2019 / 23:10

أعلنت "وكالة الصحافة الفرنسية"، اليوم، توسيع نشاطها لتقصي الحقائق إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر فريق سيكون مقره في بيروت وسينتج مواضيع تدقق بالأخبار باللغة العربية، في سياق عقد جديد مع "فايسبوك".



وأوضحت الوكالة في بيان، أن "فريق تقصي الحقائق سيعمل مع صحافييها في المنطقة للتحقق من الأخبار المشكوك في صحتها والتي تنشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقدم عند الحاجة الخلفيات الإضافية الضرورية"، على غرار ما يقوم به صحافيو الوكالة الآخرون المتخصصون في مكافحة التضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة في 16 دولة وبأربع لغات هي الفرنسية والإنكليزية والإسبانية والبرتغالية. وبذلك ينضم فريق تقصي الحقائق في بيروت إلى مساهمة "وكالة الصحافة الفرنسية" في برنامج "فايسبوك" العالمي لتقصي الحقائق وستنشر مواضيعه في مدونة بالعربية على موقع أنشئ عام 2017 والمتخصص في تقصي الحقائق حول الأخبار الكاذبة التي تنتشر على الإنترنت".

ووفق الوكالة تشمل المحتويات التي سيتم تقصيها بالعربية "مقالات وصورا ومقاطع فيديو يتم تقاسمها على "فايسبوك".

وتسعى "فايسبوك" من خلال برنامج "تقصي الحقائق" الى مكافحة انتشار المعلومات المضللة أو "الأخبار الكاذبة"، من خلال تعاون مع وسائل إعلام عدة تعمل على التثبت من صحة المحتويات المتداولة على شبكة التواصل الاجتماعي والتي يشتبه في أنها غير صحيحة".