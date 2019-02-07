شكرا لقرائتكم خبراء دوليون: بيونغيانغ تخبئ صواريخ في مطارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - أ ف ب | منذ 13 ساعة في 7 فبراير 2019 - اخر تحديث في 6 فبراير 2019 / 22:43

قالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إن برنامجي كوريا الشمالية الصاروخي والباليستي لا يزالان على حالهما وبأن بيونغيانغ تستخدم مطارات ومنشآت أخرى لحماية أسلحتها من ضربات أميركية محتملة.



وقالت اللجنة في تقرير اطلعت عليه «فرانس برس» أول من أمس إن العقوبات ضد كوريا الشمالية «غير فاعلة» وبأن بيونغيانغ لا تزال قادرة على الحصول على شحنات غير شرعية من منتجات النفط وبيع الفحم المحظور وانتهاك حظر على الاسلحة.

وجاء في التقرير أن «برنامجي كوريا الشمالية النووي والباليستي لا يزالان على حالهما». وأضاف: «توصلت اللجنة إلى أن بيونغيانغ تستخدم منشآت مدنية، بينها مطارات لتجميع صواريخ باليستية وإجراء تجارب، لكي تمنع في شكل فاعل ضربات قاضية».

وتم إرسال التقرير السري إلى مجلس الأمن في وقت يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقمة ثانية هذا الشهر مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تأمل واشنطن منها إحراز تقدم ملموس في نزع السلاح النووي لبيونغيانغ.

وقادت إدارة ترامب مساعي في الامم المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية قاسية على كوريا الشمالية رداً على تجاربها النووية وإطلاقها صواريخ في 2017.

لكن كوريا الشمالية قامت بعمليات نقل غير شرعية للنفط والوقود والفحم مستخدمة شبكة من السفن في البحر، للالتفاف على إجراءات تفرضها الامم المتحدة لحرمان بيونغيانغ من العائدات لبناء برامجها التسلحية.

وقال التقرير إن «تلك الانتهاكات تجعل العقوبات الدولية الاخيرة غير فاعلة، بتجاهلها القيود على استيراد بيونغيانغ المنتجات النفطية والنفط الخام والحظر المفروض على الفحم في 2017».

وقال التقرير إن «اللجنة توصلت إلى أن مرافئ ومطارات كوريا الشمالية تستخدم لانتهاكات واسعة للقرارات تتراوح من الصادرات غير الشرعية للنفط وواردات الفحم إلى تهريب أموال عبر مواطنين» كوريين شماليين.

وأضاف إن كوريا الشمالية لا تزال تنهك حظراً على الاسلحة وسعت إلى تزويد أسلحة خفيفة إلى سورية والمتمردين الحوثيين في اليمن وليبيا والسودان.

وقالت اللجنة إن «العقوبات المالية لا تزال من الأسوأ تطبيقاً وتتفادى عملياً تدابير نظام العقوبات».

ويتماشى تقرير اللجنة مع تقديرات أجهزة استخبارات أميركية قالت إنه من غير المرجح أن تتخلى كوريا الشمالية عن برامجها التسلحية، لكن قد تعرض خفض أنشطتها لتحصل على تخفيف للعقوبات.