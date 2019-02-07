شكرا لقرائتكم مصر: أحكام نهائية بالمؤبد والمشدد لـ 16 مداناً في «خلية الصواريخ» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 13 ساعة في 7 فبراير 2019 - اخر تحديث في 6 فبراير 2019 / 23:05

أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة جنائية في مصر) أمس، حكماً بالسجن مدد متفاوتة بين المؤبد (25 سنة) والمشدد 3 سنوات في حق 16 متهماً، دينوا بالإرهاب في القضية المعروفة بـ «خلية الصواريخ»، بعدما رفضت الطعن المقدم منهم، لتصبح الأحكام نهائية وباتة، في وقت أعلنت هيئة الرقابة الإدارية (جهة سيادية لمواجهة الفساد) رد أكثر من بليون جنيه (الدولار نحو 18 جنيهاً) إلى خزينة الدولة جراء ضبط عدة وقائع فساد خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.



سبق وقضت محكمة جنايات الجيزة في حزيران (يونيو) 2016 بالسجن المؤبد في حق 22 متهماً والمشدد 3 سنوات في حق 6 آخرين كما برأت 8 متهمين من التهم المنسوبة إليهم، علماً بأن المحكومين بينهم 12 فارون، ويقضي القانون أنه لا يجوز الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض سوى للمحكومين حضورياً، فيما تعاد إجراءات محاكمة المتهم الفار حال توقيفه.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن الخلية ضمت 3 مجموعات، أولها مجموعة «الرصد»، وأخرى لـ «صناعة الصواريخ»، وثالثة لتنفيذ العمليات.

إلى ذلك، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية رد أكثر من بليون جنيه إلى خزينة الدولة ضمن جهودها لمكافحة الفساد وكشف المخالفات خلال شهر كانون الثاني الماضي، منها رد مبلغ نحو 451 مليون جنيه كعائد متوقع بعد استكمال الإجراءات اللازمة نتيجة تصويب مخالفات، بالاضافة إلى تحصيل مبلغ 13.5 مليون جنيه، بعد الكشف عن قيام أحد موظفي مكتب التأمينات التابع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ورئيس خزينة المكتب وسيدتين بالاستيلاء على ذلك المبلغ من حساب المكتب في أحد البنوك عن طريق استخدام توكيلات مصطنعة والتلاعب في قيمة الشيكات.

وأضافت الهيئة الممنوحة سلطات واسعة من قبل القانون لمواجهة الفساد، رد مبلغ 367 مليون جنيه، بعد كشف استيلاء موظف سابق في الضرائب وآخرين على قطعة أرض مملوكة للإصلاح الزراعي مساحتها 18 ألف م2 في محافظة الجيزة، بموجب توكيلات مصطنعة عن طريق التواطؤ مع باحث في مصلحة الشهر العقاري.

وتضمنت الوقائع الكشف عن قيام رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية للعاملين في إسعاف الإسكندرية باصطناع استمارات شراء سلع معمرة من إحدى الشركات ... والتربح من بيعها بنحو 33 مليون جنيه.