شكرا لقرائتكم تونس: بدء المرافعات في المحاكمة الخاصة باعتداء سوسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - أ ف ب | منذ 13 ساعة في 7 فبراير 2019 - اخر تحديث في 7 فبراير 2019 / 00:53

بدأ المحامون أمس مرافعاتهم في المحاكمة الخاصة بالهجوم على فندق في سوسة في تونس في حزيران (يونيو) 2015 والذي أدى الى مقتل 38 سائحاً، وطالب محامون بالإفراج عن موكليهم.



وخلال جلسة الاستماع السابعة في هذه المحاكمة التي بدأت في أيار (مايو) 2017، والتي أوشكت على الانتهاء، مثُل 16 متهماً بينهم امراة أمام المحكمة. واستنكر العديد من المحامين ما وصفوه بأنه تناقضات في التحقيق.

وقد يصدر الحكم لدى انتهاء المرافعات في جلسة الاستماع المقبلة المقررة في 8 الجاري وفق محامين. وطلبت عائلات الضحايا أن يجري بث جلسة الاستماع مباشرة في مدينة أوروبية قريبة من أماكن سكنهم مع ترجمة فورية للمناقشات التي تتم باللغة العربية.

وقتل العديد من الأجانب في الاعتداء، بينهم 30 بريطانياً، أضفة الى أرلنديين وألمان وبلجيكي. وجرت الموافقة على بث الجلسات مباشرةً في محاكمة الاعتداء الجهادي على متحف باردو في تونس، والذي راح ضحيته 22 شخصاً بينهم 4 فرنسيين و4 إيطاليين و3 يابانيين وإسبانيين في آذار (مارس) 2015، وبثّت جلسات الاستماع حينها في باريس.

وظهرت روابط محتملة بين الاعتداءين من خلال مناقشات المحاكمة الخاصة باعتداء سوسة. ووصف متهمون شمس الدين سندي المعتبر بأنه فارّ، بأنه العقل المدبر للاعتداءين.

وأعرب أحد محامي الدفاع المنجي الفقي عن أسفه لعدم ملاحقة سندي في هذه القضية، وشدد على أن المتهمين قدموا روايات متضاربة جداً بشأن هوية العقل المدبر للاعتداء.

وأشارت وسائل إعلام تونسية إلى أن سندي قتل في شباط 2016 بضربة جوية أميركية في ليبيا. وقتل سيف الدين رزقي وهو طالب تونسي في 26 حزيران (يونيو) 2015 في مرفأ القنطاوي قرب سوسة عشرات الأشخاص على الشاطئ قبل أن يدخل إلى الفندق حيث استمر بإطلاق النار والقنابل، قبل أن يقتل.

وبعد الثورة عام 2011، شهدت تونس تنامياً للحركات الارهابية المسلحة التي أضرت بالقطاع السياحي، واستهدفت أيضاً قوات الأمن، قاتلةً عشرات رجال الشرطة والعسكريين التونسيين. وعلى رغم تحسن الوضع الأمني، تبقى تونس تحت حالة الطوارئ منذ العام 2015.

إلى ذلك، قال شهود إن آلاف المدرسين احتشدوا قرب مكتب رئيس الوزراء في العاصمة تونس أمس مطالبين بتحسين أوضاعهم ورفع أجورهم، في تصعيد لاحتجاجاتهم ضد الحكومة التي تعاني ضائقة مالية.

واحتجاجات المدرسين من شأنها أن تزيد الضغوط على الحكومة التي تواجه مشاكل اقتصادية عديدة وضغوطاً من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق بهدف كبح العجز. وفي ساحة القصبة حيث يقع مبنى رئاسة الوزراء ووزارة المال ووزارة الدفاع رفع آلاف المدرسين شعارات ضد الحكومة مطالبين بتحسين أوضاعهم المادية.

وأُطلق على المظاهرة «يوم الغضب»، وأخذ المشاركون فيها يرددون هتافات منها «الزيادة حقنا» و»الأستاذ لن يتراجع عن حقوقه». ويقاطع المدرسون منذ نحو شهرين إجراء الامتحانات لمئات الآلاف من التلاميذ، ما خلق جواً من التوتر في البلاد ودفع بالآباء أيضاً للتظاهر خوفاً على مصير أبنائهم.

ودعت أيضاً منظمة أولياء التلاميذ إلى مظاهرة مليونية هذا الأسبوع للاحتجاج على أوضاع الأبناء معتبرين أنهم رهينة تعنت النقابة والحكومة. وتطالب نقابات التعليم بتحسين الوضع المادي وخفض سن التقاعد، وهي مطالب تصفها الحكومة بأنها مجحفة.

والحكومة أيضاً في مفاوضات مع النقابة المركزية والتي تهدد بإضراب عام جديد ليومين هذا الشهر إذا رفضت الحكومة رفع أجور 670 ألف موظف في القطاع العام. وكانت النقابة المركزية أغلقت مدارس وجامعات ووزارات ومجالس بلديات في أنحاء تونس الشهر الماضي في إضراب عام.